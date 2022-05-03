مؤشّر من رونالدو حيال مستقبله مع مانشستر يونايتد

زعمت تقارير إعلامية صادرة اليوم الثلاثاء 3 مايو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر مستقبله بالفعل مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بالموسم المقبل.

انتقل رونالدو (37 عامًا) إلى مانشستر يونايتد طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو، بعقد يمتد لعامين.

تعرض رونالدو إلى انتكاسة كبيرة في الموسم الحالي مع الشياطين الحمر على المستوى الجماعي، إذ يحتل يونايتد الترتيب الـ6 على لائحة البريميرليغ.

من المرجح عدم تأهل مانشستر يونايتد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومع ذلك تشير التقارير إلى رغبة رونالدو في البقاء مع النادي.

وسجل أفضل لاعب في العالم 5 مرات هدفًا من ركلة جزاء الاثنين أمام برينتفورد وقاد يونايتد للفوز 3-0، ليصل هدفه رقم 18 هذا الموسم في البريميرليغ.

وعقب المباراة كتب رونالدو رسالة تحفيزية عبر منصة “انستغرام” فسرها المحللون بأنها إشارة من صاروخ ماديرا على بقاءه مع الفريق للموسم المقبل.

وكتب رونالدو: “أشكر مشجعينا الذين تحملونا في هذا الموسم الصعب ولم يتخلوا عنا، تلقينا دعماً هائلًا منكم في آخر مباراة بالموسم على ملعبنا، هدفنا دائمًا أن نصبح أفضل حتى نتمكن من تحقيق ما نريده، المجد لمانشستر يونايتد”.