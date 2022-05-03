فوائد صحية من الخضروات ضد سرطان الكبد.. التزم بهذه الكميات

من المعروف جيدا فوائد الخضروات حيث تشير الدراسات بشكل دائم إلى أهمية وجود حصة غذائية يومية منها.

والنظام الغذائي من الخضروات، تساهم حصته في دعم صحة الجسم الجسدية والعقلية.

وألقت دراسة النظام الغذائي والصحة في NIH-AARP نظرة على 470653 مشاركا.

تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 عاما عندما بدأ البحث، مع ملاحظة كمية الخضار التي كان يستهلكها كل شخص.

ولاحظ الباحثون أنه بعد 15 عاما ونصف من بدء الدراسة، أصيب 899 من المشاركين بسرطان الكبد.

وتوفي 934 مشاركا في مرض الكبد المزمن القاتل.

وأظهرت النتائج أنه بالنسبة لأولئك الذين تناولوا المزيد من الخضار، انخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد بمقدار الثلث.

ارتبطت زيادة تناول الخضار بمقدار كوب واحد 8 أونصات أو 225 جراما بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد.

ومعدل وفيات الكبد المزمنة بنحو 20٪.

وأظهرت الدراسة أن الخضروات التي شكلت عاملة أساسيا في الوقاية من السرطان هي الخس والبقوليات والجزر.

وأنواع من الفصيلة الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والبوك تشوي والكرنب الأخضر.