عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA” ملف روسيا لاستضافة كأس أمم أوروبا في النسخ المقبلة 2028 و2032 في بيان رسمي أصدره الثلاثاء 3 مايو.

وتقدّمت روسيا بطلب لاستضافة كأس أمم أوروبا في إحدى النسختين المذكورتين، بعد أن نجحت في تنظيم مسابقة كأس العالم عام 2018 في أراضيها.

وعطفًا على التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا، فإن المؤسسات الرياضية العالمية فرضت عقوبات ضد الدولة بمن فيها الاتحادين الأوروبي والدولي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان رسمي إنه استبعد ملف روسيا لاستضافة إحدى نسحتي كأس أمم أوروبا 2028 و2032 وفقًا للمادة رقم 16.02.

ومدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حظر مشاركة الأندية الروسية في المسابقات القارية، ليظل الحظر معمولًا به في مجريات الموسم المقبل 2022-2023.

ما يعني أن الأندية الروسية لن تشارك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، لفرق الرجال والسيدات.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان قد طرد المنتخب الروسي من مسابقة كأس أمم أوروبا للسيدات المقرر إقامتها في إنجلترا شهر يوليو المقبل.