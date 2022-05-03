عروض “سيرك دو سوليه” تجذب زوار موسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

استقطب موسم جدة 2022 زواره مع أفراح عيد الفطر المبارك بعروض “سيرك دو سوليه” العالمي، وذلك في مدينة الملك عبد الله الرياضية بلوحات استعراضية مبهرة وسط حضور كبير من مختلف الجنسيات استمتعوا بمثل هذه العروض.

وأبهر 39 مؤدياً يساندهم ٢٥ فنياً في تقديم عروض السيرك التي تقدم ولأول مرة عرضاً حصرياً لموسم جدة، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأول ٤ عروض بهلوانية عالمية دمجت بين الإبداع والابتكار والتشويق، وعاش معها الحضور أجواء قصة سيرك دو سوليه “فيوجن” الرئيسية.

وشهدت عروض اليوم الأول فقرات بهلوانية كعجلة الموت، الطائرة، وعرض التوازن، والقماش المعلق، وعروض الهيليوم، والدرجات الهوائية، والعاصفة الورقية بالإضافة للعروض النارية الممتعة.

وتتميز عروض السيرك بالكثير من الفقرات المنوعة والتجارب المشوقة، بمشاركة فرق عالمية متخصصة في هذه العروض.