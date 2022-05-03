مكة المكرمة : البلاد

أنتج التجمّع الصحي بمكة المكرمة خلال شهر رمضان أكثر من 14 برنامجاً متخصصاً في التوعية الصحية لضيوف الرحمن من خلال مدينة الملك عبدالله الطبية والمستشفيات التخصصية والعامة والطوارئ .

وأوضح المتحدث الرسمي للتجمّع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي أن من أبرز البرامج خلال الشهر الفضيل التوعية الصحية لضيوف الرحمن ، إضافة إلى برنامج صحتك في رمضان وصوم بصحة ، ونبض وصوم بصحة ، والعادات الرمضانية الخاطئة ، والعديد من البرامج المختلفة من خلال حسابات المدينة الطبية ومستشفيات العاصمة المقدسة .

وأشار المسعودي إلى أنه تم استهداف المعتمرين بطريقة مباشرة من خلال نشر منشورات التوعية الصحية للمعتمرين في شاشات وأروقة برج الصفوة أمام باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام ، بالإضافة إلى العديد من البرامج من فيديوهات ومنشورات توعية وتثقيفية على مدار الشهر المبارك .