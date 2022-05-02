“مسام” ينتزع 833 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

البلاد : متابعات

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل 2022م من انتزاع 1.833 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 1.195 لغمًا مضادًا للدبابات، و 638 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن فريق “مسام” من نزع 260 لغمًا مضادًا للدبابات و75 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، و في محافظة شبوة تم نزع 158 لغمًا مضادًا للدبابات و 235 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين ، إضافة إلى 208 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

و نزع “مسام” كذلك 569 لغمًا مضادًا للدبابات و 328 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز، وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل إلى 6.356 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 335 ألفًا و 893 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .

وتواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة .