بوتشيتينو: ميسي تعرّض إلى معاملة “ظالمة” في باريس!

قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إن لاعبه ليونيل ميسي تعرض إلى معاملة ظالمة في أول مواسمه مع النادي.

وانتقل ميسي (34 عامًا) إلى صفوف باريس سان جيرمان طليعة الموسم الحالي 2021-2022 في صفقة مجانية قادمًا من فريق برشلونة الإسباني.

لكن أفضل لاعب في العالم 7 مرات لم يقدّم المستويات المأمولة مع الباريسي، فضلًا عن الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد



وتعرض ميسي وزملائه إلى صيحات وصافرات استهجان من جماهير سان جيرمان بعد الخروج من دوري الأبطال، في المباراة التالية بالدوري الفرنسي.

وعقب حسم باريس للقب الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي بعد التعادل أمام لانس 1-1، خرجت الجماهير مبكرًا من الملعب ولم تحتفل مع اللاعبين.



يرى المدرب بوتشيتينو أن معاملة ميسي بهذه الطريقة من قبل الجماهير أمر “ظالم” وقال في تصريحات رصدتها الصحافة الفرنسية اليوم 2 مايو.



“الحُكم على ميسي بهذه الطريقة غير عادل، لا يمكنكم التحدث عنه هكذا، إنه أحد الأساطير وفي نفس مستوى مارادونا، لا يمكنكم فعل ذلك”.

يضيف: “إنه دوري جديد وتنافس جديد بالنسبة له، لقد تعلم هذا الموسم، وسيقدم الموسم المقبل أفضل ما لدي، سيكون موسمًا مختلفًا تمامًا”.



سجل ميسي 9 أهداف وصنع 13 أخرى خلال 31 مع باريس في كل المسابقات، بينما سجل 38 هدفًا في موسمه الأخير (الماضي) مع برشلونة.