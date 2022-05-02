المحليات

أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الفطر

صحيفة البلادaccess_time1 / شوال / 1443 هـ       2 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : واس

‏‎ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في منزله بمدينة بريدة اليوم ، المحافظين ورؤساء المراكز التابعة لإمارة المنطقة، وجموع المواطنين ، الذين قدّموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فيصل الفرحان ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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