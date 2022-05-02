الرياضة

أتلتيكو يرفض إقامة “ممر شرفي” لريال مدريد

محمد ابو الوفاaccess_time1 / شوال / 1443 هـ       2 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ديربي مدريد

رفض لاعبو أتلتيكو مدريد إقامة ممر شرفي لنظرائهم في ريال مدريد قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل 8 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني.

 

ويحل ريال مدريد المتوّج حديثًا بلقب الليغا رقم 35 في تاريخه، ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعبه “واندا ميتروبوليتانو” وعينه على تعزيز رصيد نقاطه البالغ 81.

 

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي بفوزه أمام إسبانيول 4-0 ليوسع الفارق مع الوصيف برشلونة إلى 13 نقطة قبل 3 جولات من النهاية.

 


خوسيه ماريا خيمينز مدافع أتلتيكو مدريد قال في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 2 مايو: “نهنيء فريق ريال مدريد، لكن ممر شرفي؟ اعتقد أننا نحترم جماهيرنا”.

 

وانضم إليه الحارس السلوفيني للفريق، يان أوبلاك، قائلًا: “بصفتي قائدًا لأتلتيكو مدريد فأنا لا أحب أن أمنح ممر شرفي، لكننا سنتبع بروتوكولات النادي حتمًا”.

 

أتلتيكو مدريد هو بطل الدوري الإسباني عن الموسم السابق 2020-2021 لكنه تراجع في الموسم الحالي محتلًا الترتيب الرابع على اللائحة بواقع 61 نقطة.

 

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