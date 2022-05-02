أتلتيكو يرفض إقامة “ممر شرفي” لريال مدريد

رفض لاعبو أتلتيكو مدريد إقامة ممر شرفي لنظرائهم في ريال مدريد قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل 8 مايو ضمن مباريات المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد المتوّج حديثًا بلقب الليغا رقم 35 في تاريخه، ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ملعبه “واندا ميتروبوليتانو” وعينه على تعزيز رصيد نقاطه البالغ 81.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني الأسبوع الماضي بفوزه أمام إسبانيول 4-0 ليوسع الفارق مع الوصيف برشلونة إلى 13 نقطة قبل 3 جولات من النهاية.

ريال مدريد @realmadridarab يتوج بلقب الدوري الإسباني @LaLigaArab للمرة الـ35 في تاريخه بعد فوزه على ضيفه إسبانيول @RCDEspanyol بنتيجة 4 – 0 ، بهذا التتويج أصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب في التاريخ يتوج بألقابِ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/tBeiYnAzQL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 30, 2022



خوسيه ماريا خيمينز مدافع أتلتيكو مدريد قال في تصريحات صحفية اليوم الاثنين 2 مايو: “نهنيء فريق ريال مدريد، لكن ممر شرفي؟ اعتقد أننا نحترم جماهيرنا”.

وانضم إليه الحارس السلوفيني للفريق، يان أوبلاك، قائلًا: “بصفتي قائدًا لأتلتيكو مدريد فأنا لا أحب أن أمنح ممر شرفي، لكننا سنتبع بروتوكولات النادي حتمًا”.

أتلتيكو مدريد هو بطل الدوري الإسباني عن الموسم السابق 2020-2021 لكنه تراجع في الموسم الحالي محتلًا الترتيب الرابع على اللائحة بواقع 61 نقطة.