محمد عبده يعتذر

جدة : البلاد

وجه ‏الفنان محمد عبده رسالة محبة واعتذار بمناسبة حلول عيد الفطر لأهل وجمهور ومحبي الفنانين الراحلين طلال مداح وأبو بكر سالم بالفقيه.

وقال الفنان محمد عبده خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر : “بمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولشعوبنا وجميع شعوب الجزيرة العربية والمسلمين والمؤمنين عامة.. الله يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو بكر سالم وطلال المداح.. حقيقة هؤلاء الذين شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي أدين لهم بالفضل الكبير أني عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأتراح.

وأضاف: أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي.. أرجو السماح.. وأرجو من مريديهم وأحبائهم أن يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط فني”.

وتابع: بما أن تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل إلا أنها كانت قاسية وأنا أقر بذلك وبما أنها خرجت عن نطاقها الفني.. أتقدم بالاعتذار منكم ومنهم ولكن هم أحبائي الذين يروني دائما في كل مزحنا وجدنا وهزلنا.. رحمة الله عليهم جميعا أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا”.