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طريقة عمل لقمة السلطان

نيفين عباسaccess_time30 / رمضان / 1443 هـ       1 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لقمة السلطان او لفائف السلطان هي حلوي تركية شهيرة للغاية تتميز بنكهة قشدية

المقادير اللازمة
1 لتر حليب
1 كوب وربع سكر
1.5 فنجان نشا
1 فنجان دقيق
2 ملاعق كبيرة كاكاو
1 علبة فانيليا
50 جرام زبدة
كريمة مخفوقة
جوز هند

طريقة العمل
اخلطي الحليب والدقيق والسكر والنشا والكاكاو في قدر
يتم خلطها وطهيها حتى تصل إلى قوام البودينج
يضاف الزبدة والفانيليا وتقلب
نغطي الجزء السفلي من صينية خبز كبيرة بجوز الهند بكثرة
يسكب البودينج بعناية فوقها
يترك ليبرد
عندما يبرد تماماً
يغطي بالكريمة المخفوقة بالكامل
يتم تقطيعه إلى شرائح
يجب أن تكون شرائح طويلة حيث سيتم لفها
يتم تغليفها بعناية عن طريق الرفع من جانب واحد وتقديمها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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