طريقة عمل كيكة التفاح السحرية بالقرفة

كل عام والجميع بخير

البلاد تهنيء بعيد الفطر المبارك

البلاد – جدة

يسر مؤسسة البلاد للصحافة و النشر ( صحيفة البلاد ) ان تقدم اسمى التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللاسرة الملكية الكريمة وكافة ابناء الشعب السعودي والامة الاسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعين المولى القدير ان يعيده على بلادنا بمزيد من الامن والاستقرار والرخاء

وتود البلاد ان تعتذر عن احتجاب نسختها الورقية خلال اجازة العيد بدء من يوم السبت 30 / 4 / 2022 على ان تعاود الصدور بعون الله يوم الجمعة 06-05- 2022

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