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طريقة عمل كيكة التفاح السحرية بالقرفة

نيفين عباسaccess_time30 / رمضان / 1443 هـ       1 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لمحبي التفاح ونكهة القرفة

المقادير اللازمة

1 كوب سميد
1 كوب سكر
1 كوب دقيق
1 ملعقة فانيليا
1 ملعقة بيكينج باودر
1 ملعقة صغيرة قرفة
5 حبات تفاح
125 جرام زبدة

طريقة العمل

نضع ورق زبدة في قاع وجوانب قالب كيك
نبشر التفاح بقشره ونضيف القرفة ونخلط
اخلطي السميد والسكر والدقيق والبيكنج باودر والفانيليا جيدًا
تقوم بوضع خليط الدقيق والسميد بالتناوب مع خليط التفاح في القالب حتي ننتهي من جمع جميع الكمية بالتساوي
نذوب الزبدة قليلاً في حمام مائي ونصبها فوق الخليط
اخبزيها لمدة 40-50 دقيقة في فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة
ثم تخرج وتقدم دافئة او باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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