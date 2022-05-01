طريقة عمل الدجاج بالعسل والخردل

طبق الدجاج بالعسل والخردل وصفة رائعة لطبق رئيسي مميز يتم تحضيره بسرعة ومذاقه رائع ومختلف جدا عن وصفات الدجاج المعتادة
المقادير اللازمة
دجاج فيليه
4 فصوص ثوم
2 ملعقة زيت
ملح فلفل اسود
للصلصة
3 ملاعق كبيرة عسل
3 ملاعق خردل
2 ملاعق كبيرة صلصة صويا
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف كوب ماء
طريقة العمل
نخلط الدجاج بالملح والفلفل
شوحيهم في مقلاة بها القليل من الزيت
اطبخي الدجاج مع الثوم والملح والفلفل حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً
الصلصة
في وعاء منفصل تقلب جميع المقادير معاً
نسكبها فوق الدجاج
يطهى على نار خفيفة لمدة عشر دقائق مع إغلاق الغطاء
ثم يقدم