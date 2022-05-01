المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج بالعسل والخردل

نيفين عباسaccess_time30 / رمضان / 1443 هـ       1 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

طبق الدجاج بالعسل والخردل وصفة رائعة لطبق رئيسي مميز يتم تحضيره بسرعة ومذاقه رائع ومختلف جدا عن وصفات الدجاج المعتادة

المقادير اللازمة
دجاج فيليه
4 فصوص ثوم
2 ملعقة زيت
ملح فلفل اسود

للصلصة
3 ملاعق كبيرة عسل
3 ملاعق خردل
2 ملاعق كبيرة صلصة صويا
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
نصف كوب ماء

طريقة العمل

نخلط الدجاج بالملح والفلفل
شوحيهم في مقلاة بها القليل من الزيت
اطبخي الدجاج مع الثوم والملح والفلفل حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

الصلصة
في وعاء منفصل تقلب جميع المقادير معاً
نسكبها فوق الدجاج
يطهى على نار خفيفة لمدة عشر دقائق مع إغلاق الغطاء
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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