شاهد: ميلان يهزم فيورنتينا ويقترب من اللقب

اقترب ميلان من حصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A” بعد فوزه على فيورنتينا الأحد 1 مايو بهدف نظيف ضمن مباريات المرحلة الـ35 من المسابقة.



جمعت المباراة بين الفريقين في معقل ميلان ملعب “سان سيرو” شمالي إيطاليا بصافرة باولو فاليري، أمام حشد جماهيري هائل بلغ قرابة 72 ألف مشجع.



سجل هدف المباراة الوحيد الجناح البرتغالي الشاب رفايل لياو في الدقيقة 82 إثر مجهود فردي، ليصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم في الدوري الإيطالي.



ورفع ميلان رصيده إلى 77 نقطة في صدارة لائحة الترتيب ومن خلفه إنتر ميلان الذي جمع 75 نقطة، قبل 3 جولات من نهاية الموسم في إيطاليا.



ويحتاج ميلان إلى تحصيل 7 نقاط من مبارياته الـ3 المتبقية من أجل حصد اللقب للمرة الأولى منذ عام 2011، بغض الطرف عن نتائج إنتر ميلان.