أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بعيد الفطر

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية ، وأن يمتعنا الله بوجوده ويمد لنا في حياته -يحفظه الله- عزاً للإسلام والمسلمين ، وخادماً للحرمين الشريفين ، وقائداً لمملكتنا الغالية ، وهي تنعم بالأمن والأمان والرقي والتقدم في جميع المجالات بما تحقق من إنجازات بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادته – أيده الله – الحكيمة والرشيدة.

كما قدم سمو أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع – يحفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى ، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية ، وأن يُديم على بلادنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين -أمد الله في عمره- ، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمين – يحفظه الله – لكل ما يُحقق الخير والازدهار.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال: “إن عيد الفطر المبارك لهذا العام يأتي متزامنًا مع العودة الآمنة للعمرة والصلوات في المسجد الحرام، وما منّ الله به على ضيوف الرحمن من تأدية عباداتهم بيسر وسهولة في ظل ما تم توفيره من خدمات مادية وبشرية”.

وسأل سموه الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أعواماً عديدة وأزمنة مديدة لمواصلة مسيرة البناء والنماء.

كما رفع سموه، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه – يحفظه الله – أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والتقدم والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم يحفظهما الله.