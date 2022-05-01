أمير جازان ونائبه يهنِّئُان القيادة بحلول عيد الفطر

جازان : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – بحلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1443هـ.

وقال سموه: ” أتشرَّف بأن أرفع للقيادة الرشيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.