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أمير جازان ونائبه يهنِّئُان القيادة بحلول عيد الفطر

صحيفة البلادaccess_time30 / رمضان / 1443 هـ       1 مايو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جازان : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – بحلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1443هـ.

وقال سموه: ” أتشرَّف بأن أرفع للقيادة الرشيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

كما رفع سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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