ماذا تعرف عن النظافة العقلية وتمارينها؟.. احرص على 15 دقيقة من هذه الأمور

النظافة العقلية .. هل سمعت يوما عن ممارسات النظافة العقلية؟ وكيف يمكن القيام بها؟

يشرح أستاذ علم النفس السريري، بروديريك سوير، الأمر المهم للغاية.

ويقول إنه سواء أكان لدى الشخص قلق معين أو يريد أن يكون يومه أفضل قليلا.

وقال إن تخصيص حوالى 15 دقيقة صباح كل يوم للحفاظ على الصحة العقلية سيكون مفيدا له.

وذلك بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

واعتبر سوير أن هذه التمارين تعادل تنظيف الأسنان، قبل أن يضطر الشخص لطلب علاج عصب الأسنان.

وتسعى هذه التمارين إلى تخفيض مستوى “الكورتيزول”، هرمون التوتر الرئيسي.

فهذا الهرمون إن زاد في الجسم يفضي إلى تداعيات لا يحمد عقباها.

ولا تؤدي هذه التمارين إلى تخفيف حدة التوتر يوميا فقط، بل تشير دراسات إلى أنها تساهم في تحسين صحة الإنسان لاحقا.

ويقول سوير إن مدة الـ15 دقيقة المخصصة لهذا النوع من التمارين.

ستجعل من السهل على الإنسان تنفيذ بقية المهام الملقاة على عاتقه طوال اليوم.

واعتبر أن الوقت لا يمثل مشكلة “فلدينا الوقت لفعل الكثير من الأشياء”.

بأقل جهد ممكن

واعتبر أن الصحة العقلية تحتاج إلى أقل قدر من الطاقة البشرية، على أهمية هذا النشاط في الصباح.

إذ يعيد ضبط المساحة الذهنية، وهو ما يمنع تراكم الضغوط على الإنسان.

ومن أجل تنظيف الصحة العقلية، يمكن للإنسان تجريب أنشطة مختلفة يمكنها أن تجلب الراحة وتقلل من “الكورتيزول”.

ومن بين هذه الأنشطة، شرب القهوة ببطء مع أخذ الأنفاس العميقة والاستماع إلى الموسيقى.

كما يمكن القيام بأنشطة أخرى مثل الجلوس في الخارج أو المشي أو التمدد.