الرياضة للمشاركة في الأولمبياد الصيفي. أخضر الصم لألعاب القوى يغادر للبرازيل

جدة- البلاد

يشارك منتخب المملكة للصم لألعاب القوى في الأولمبياد الصيفي للصم الـ24، الذي يقام من1 إلى 15 مايو المقبل في مدينة کاکسیاس دو سول بالبرازيل الذي سيشهد مشاركة أكثر من 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 60 دولة. وغادرت بعثة أخضر الصم فجر اليوم السبت الرياض متوجهة إلى البرازيل استعدادا للمشاركة، وضمت بعثة أخضر الصم 20 عضوا من أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين حيث يترأس الوفد الأستاذ تركي الشهري وریان الوطبان مدير المنتخب وأمجد الفيفي مترجم الإشارة وعبد الله مجرشي مدرب وإدريس هوساوي مدرب وتركي العتيبي إخصائي علاج وخالد البلوشي إعلامي وتم اختيار 13 لاعبا، هم “حمد العنزي ، حسن القصير ، مراد هوساوي ،ریان بالبيد ، محمد رفاعي ، عبدالله البركاتي ، سعد حدايدي ، نواف المالكي ، عمر الشهري ، عبدالعزيز الجعيد ، فهد اليوبي ، علوي ال رضي ، نواف النجاوي “. وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم الأداء المشرّف المتوقع منهم بعد أن تم عمل العديد من المعسكرات الداخلية في مدينة جازان ومدينة الرياض استعدادا لهذه المشاركة العالمية. وقال: إن «مشاركة المنتخب في هذا المحفل الدولي والعالمي هي من الأهداف الأساسية للاتحاد لضرورة الاحتكاك وخوض المنافسات ذات المستوى الكبير ،وبفضل الله، ثم بالدعم والتوجيه الذي يجده الاتحاد من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية الأمير عبد العزيز بن تركي وسمو نائبة الأمير فهد بن جلوي ” .