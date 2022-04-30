صحة و عافية في أول أيام العيد.. ماذا تأكل في وجبة الإفطار ؟

يتناول معظم الأشخاص أطعمة غير صحية على وجبة الافطار في أول أيام عيد الفطر بعد قضاء شهر رمضان، مثل الكحك والكشري والأسماك المملحة ما يعرض البعض من مشاكل في الجهاز الهضمي. لذا جئنا لكم ببعض الأطعمة الصحية التي يفضل تناولها في وجبة الافطار في العيد المبارك ومنها: 1/ البيض يوفر البيض حماية من الإصابة بأمراض الضمور البقعي ، كما أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين د ، كما أنه غني بالبروتين. 2/ الشوفان يلعب دورا هاما في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ويقلل من الكوليسترول ويعزز الاحساس بالشبع . 3/ الجبن القريش يفضل تناول الجبن القريش مع الخيار والطعام لتكون الوجبة متكاملة العناصر الغذائية من البروتين والفيتامينات. 4/ الزبادي اليوناني يحتوي على عناصر غذائية هامة يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي وحركة الامعاء وتسهيل عملتي الهضم والإخراج.