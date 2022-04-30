ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني وإنجاز تاريخي لأنشيلوتي

حصد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga” للموسم الحالي 2021-2022 بعد فوزه على إسبانيول 4-0 أمسية السبت 30 أبريل.

وأضاف النادي الملكي لقب الدوري الإسباني رقم 35 تاريخيًا إلى خزائنه ليعزز رقمه القياسي المحلي، وذلك قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

جمعت المباراة بين ريال مدريد وإسبانيول في ملعب “سانتياغو برنابيو” ضمن مباريات المرحلة الـ34 من المسابقة، بحضور نحو 60 ألف مشجع.

سجّل أهداف ريال مدريد كل من البرازيلي رودريغو هدفين (33 و34) وماركو أسينسيو (55) وأكمل الرباعية البديل كريم بنزيمة في الدقيقة 81.

ووصل رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة في صدارة لائحة المسابقة، بعيدًا عن مطارديه، إشبيلية الذي يمتلك 74 نقطة، وبرشلونة الثالث (73 نقطة).

وأصبح مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (62 عامًا) أول مدرب في تاريخ كرة القدم يفوزه بالدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية بمسيرته.

إذ حصد الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، الفرنسي مع سان جيرمان، الألماني مع بايرن ميونيخ، الإيطالي مع ميلان، والإسباني مع ريال مدريد.

وجاءت أعوام حصد أنشيلوتي للدوريات الـ5 الكبرى كالتالي بحسب منصة “ترانسفيرماركت”.

-الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2003-2004

-الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2009-2010

-الدوري الفرنسي مع سان جيرمان 2012-2013

-الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ 2016-2017

-الدوري الإسباني مع ريال مدريد 2021-2020