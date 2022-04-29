نصائح مهمة لتجنب الانتفاخ .. 4 أمور حاول اتباعها

الانتفاخ من الأعراض التالية للأكل خاصة في رمضان وفق ما تشير الأبحاث.ر

وربما يحدث الأمر بعد تناول وجبة أكبر من المعتاد، أمر شائع بالنسبة للكثيرين.

ومع ذلك، إذا كانت معدتك تنتفخ في كل مرة تأكل فيها، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من الانتفاخ طوال الوقت ولكنهم يشعرون بعدم الراحة عندما يحدث انتفاخ.

فهناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل احتمالية الانتفاخ، مثل تناول الطعام ببطء أكثر وترك فجوات بين الوجبات.

هناك عدة أسباب للانتفاخ

يعاني البعض من الانتفاخ أكثر من غيرهم، ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي (IBS).

وعدم تحمل الطعام، والدورة الشهرية، وتناول الطعام بسرعة كبيرة، والإفراط في تناول الألياف.

نصائح لتجنب الانتفاخ

1. اترك فجوات بين الأكل

تحافظ الأمعاء الدقيقة على نظافتها من خلال “موجات مدبرة المنزل”.

التي تنقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة.

هذه الموجات جزء لا يتجزأ من توازن ميكروبيوم الأمعاء لدينا.

ولضمان حدوث هذه الموجات، انتظر بضع ساعات بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة قبل تناول الطعام مرة أخرى إذا استطعت.

2. تناول الطعام ببطء

قال طبيب الجهاز الهضمي هارديب سينغ لموقع “بزنس إنسايدر” سابقا إنك تأخذ هواء أقل عن طريق مضغ طعامك.

لفترة أطول وتناول الطعام ببطء. هواء أقل يعني انتفاخا أقل.

3. شرب المزيد من الماء

4 نظام غذائي أقل في معدل التخمير