محافظ القطيف يعزّي أسرتي «الملا» و«آل درويش»

الدمام- حمودالزهراني

قدم محافظ القطيف الأستاذ إبراهيم بن محمد الخريف، يرافقه مدير شرطة محافظة القطيف،ورئيس مركز صفوى، ومدير شرطة صفوى، واجب العزاء لأسرة الملا وآل درويش في وفاة؛ زهير علي سلمان الملا وزوجته وابنه وابنته، وذلك في مجلس العزاء بصفوى.

ونقل المحافظ تعازي صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وتعازي نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله-.

وعبّر المحافظ عن خالص عزائه وصادق مواساته لذوي الفقداء، داعيًا المولى العلي القدير في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبّر ذوو الفقداء عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير الشرقية وسمو نائبه حفظهم الله تعالى وللمحافظ على مواساتهم وتعازيهم ومشاعرهم الصادقة، سائلين المولى العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.