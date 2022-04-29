فاكهة سحرية قادرة على دحر الخلايا السرطانية.. تفاصيل مهمة

السرطان شبح يغزو العالم بينما تكثر الأبحاث بشأن مقاومة شراسته، وبين الطرق هذه فاكهة معينة.

وأعلن الدكتور أندريه بروديوس، عالم المناعة الروسي، أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية.

ويشير العالم الروسي في حديث تلفزيوني، إلى أن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان.

ويضيف موضحا، تحتوي ثمار الرمان على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد.

التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

ويقول، ” تحتوي 100 غرام من ثمار الرمان على 70بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد.

أي أن تناول 150 غراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها”.