صلاح لاعب العام في إنجلترا من رابطة الكُتّاب

فاز المصري محمد صلاح (29 عامًا) مهاجم فريق ليفربول بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز من رابطة الكُتّاب الرياضيين الجمعة 29 أبريل.

وحصد صلاح الجائزة للمرة الثانية بمسيرته، ليجمع 48% من الأصوات متفوقًا على كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، وديكلان رايس من وست هام.

وسجل صلاح 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2021-2022 مع ليفربول قبل 5 جولات من النهاية، إضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة.

وتمنح الجهات المسئولة في الكرة الإنجليزية 4 جوائز للاعب العام في البريميرليغ تصدر من 4 مؤسسات مختلفة، وليست جائزة واحدة كما يعتقد البعض.

(لاعب العام بتصويت رابطة الكتاب – لاعب العام بتصويت رابطة اللاعبين المحترفين- لاعب العام من الراعي الرسمي- لاعب العام بتصويت رابطة المشجعين).

44 games 🔴

30 goals ⚽

14 assists 🅰@MoSalah is the Football Writers’ Association Footballer of the Year for 2022👑 pic.twitter.com/dAPCN0pKuZ

— Liverpool FC (@LFC) April 29, 2022