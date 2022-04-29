المفتي العام: تقديم المعلومات للتعداد .. انتماء وطني

الرياض ـ البلاد

دعا سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، للتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء بشأن التعداد السكاني الخامس للعام 2022م , مؤكدا أن تقديم المعلومات الخاصة بالتعداد هو انتماء وطني وتطور حضاري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة للمواطنين والمقيمين بإذن الله .

وقال سماحته: نحن ولله الحمد نشهد اليوم نهضة شاملة وتنمية حاضرة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مختلف المجالات من صحية وتعليمية واجتماعية واقتصادية وصناعية وغيرها من المجالات وكذلك تأهيل الكوادر البشرية لحمل المسؤولية بشكل أفضل وأكمل والأخذ بأسباب التنمية والتقدم والازدهار والتطور لهذه البلاد اقليميا وعالميا”.

وأضاف: انطلاقا من قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم…) الآية , فقد صدرت التوجيهات الكريمة من الحكومة الرشيدة ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء بالبدء بالتعداد السكاني للعام 2022م , لبذل المزيد من الجهود والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة -وتوظيف هذه البيانات الإحصائية الدقيقة للمسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة كما تسهم في وضع خطط التنمية وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها من الخدمات.