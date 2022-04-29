أبوبكر يغيب عن النصر حتى نهاية الموسم

أعلن نادي النصر اليوم عن تعرّض مهاجمه الكاميروني “فينسينت أبوبكر” لإصابة في باطن القدم دون أن يحدد مدة غياب اللاعب.
وكان أبوبكر قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد الجزائر في تصفيات المونديال، وسيحتاج اللاعب إلى 3 أسابيع على الأقل من أجل العودة إلى التدريبات، ما يعني أنه لن يستطيع اللحاق بفريقه النصر في الجولات المتبقية في دوري المحترفين. ومن المقرر أن تختتم المنافسات المحلية مع نهاية شهر مايو المقبل.
وسيخوض النصر خلال شهر مايو 5 مباريات تمثل المتبقي له من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي يحتل فيه النصر المركز الثالث بـ 48 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن المتصدر “الاتحاد”.
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