6 حلول ذكية لتقوية الذاكرة والتركيز ودعم عمل الدماغ.. تفاصيل مهمة

الذاكرة والتركيز وأداء الدماغ هو اهتمام كبير لدى الملايين فمع تقدمنا ​​في السن تتراجع ذاكرتنا.

وتلعب الجينات دورا – ولكن أيضا اختياراتنا في أسلوب حياتنا.

وتشير الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي.

وكذلك الحفاظ على نسبة السكر في الدم والكوليسترول وضغط الدم تحت السيطرة وعدم التدخين يمكن أن يحمي الذاكرة.

وفي الواقع، شرب المزيد من الماء قد يعزز ذاكرتك قصيرة المدى.

وبالإضافة إلى خيارات نمط الحياة الصحية، فإن عيش حياة نشطة عقليا وتحدي العقل بالتمارين الإدراكية أمر ضروري أيضا.

للحفاظ على عقلك حادا ومنع فقدان الذاكرة.

وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمنع فقدان الذاكرة، إلا أن هناك طرقا للحفاظ على صحة الدماغ.

وفيما يلي ست طرق لشحذ ذاكرتك وتحسينها:

1. التركيز على نظام غذائي صحي

النظام الغذائي هو أحد الجوانب المهمة جدا لصحة الدماغ ووظيفته.

2. ممارسة التأمل

يمكن أن يساعد التأمل أيضا في عمل الدماغ لأنه يساعد في تخفيف التوتر.

وإبطاء عمليات شيخوخة الدماغ ودعم وظائف المعالجة.

3. اشرب الكثير من الماء

الجفاف ضار بالذاكرة قصيرة المدى والمزاج والانتباه والأداء العقلي.

كما أنه عنصر غذائي أساسي – ويشكل ما يقرب من ثلثي الجسم.

إنه ضروري لجميع جوانب وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة وتوزيع الأكسجين.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الماء الكافي مطلوب حتى يعمل الدماغ بشكل صحيح.

4. التحرك

أوضحت لي أن أولئك الذين يشاركون في التمارين المنتظمة يكون لديهم وظائف دماغية أفضل من أولئك الذين لا يمارسونها.

5. احصل على نوم جيد كل ليلة

يعتقد الخبراء أن الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة أمر حيوي لصحة الدماغ الجيدة.

ولتحسين كمية ونوعية النوم:

• اخلد إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم.

• تجنب استخدام هاتفك المحمول أو الكمبيوتر في السرير أو قبل النوم بساعة على الأقل.

• تمرن أثناء النهار.

• تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين والكحول والوجبات الثقيلة قبل النوم.

• حاول قراءة كتاب أو الاستماع إلى موسيقى مهدئة قبل الذهاب إلى الفراش.

6. تحسين ميكروبيوم أمعائك

إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك، تقترح لي تحسين ميكروبيوم أمعائك.

وقالت: “نحن نعلم الآن أن هناك تفاعلات معقدة بين تريليونات البكتيريا في الأمعاء والخلايا العصبية في الدماغ.

تغيير الميكروبيوم يمكن أن يحسن القدرة على نمو الدماغ والتعلم”.

وتتضمن طرق الحفاظ على بكتيريا الأمعاء صحية ومتوازنة ما يلي:

• تناول ما يكفي من الأطعمة الصديقة للأمعاء الغنية بالألياف، بما في ذلك الفاكهة والخضروات

مثل البصل والثوم والحبوب الكاملة.

• تناول أطعمة بروبيوتيك مخمرة، مثل الكمبوتشا، ومخلل الملفوف.

• قلل من الكربوهيدرات المصنعة والمكررة والأطعمة عالية السكر.