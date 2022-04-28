نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين ليلة (27) بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي نجاح خطة التفويج لليلة (27) من الشهر الفضيل التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.

وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية التي يقدر عددهم (400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر و سهولة.

وأشار إلى أنه جرى تهيئة المسارات المخصصة لدخول المعتمرين والمصلين بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية في المسجد الحرام.