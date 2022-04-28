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نجاح خطة تفويج المعتمرين والمصلين ليلة (27) بالمسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي نجاح خطة التفويج لليلة (27) من الشهر الفضيل التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.

وأكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي جاهزية الإدارات التابعة للوكالة بالمسجد الحرام واستعداد كامل القوى البشرية التي يقدر عددهم (400) موظف، يعملون على إدارة الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل البيت العتيق، ليتمكن زوار بيت الله الحرام من أداء عباداتهم بكل يسر و سهولة.

وأشار إلى أنه جرى تهيئة المسارات المخصصة لدخول المعتمرين والمصلين بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات المعنية في المسجد الحرام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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