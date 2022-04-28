المرأه

مكعبات الكركديه ..بوتوكس طبيعي لبشرة خالية من التجاعيد!

فرناس حفظيaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر مكعبات الكركدية للبشرة من أفضل وأجمل الوصفات التجميلية التي ينصح باستخدامها للبشرة ، لأنها تزيل التجاعيد  والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه  سريعا كالبوتوكس والفيلر، وتزيل حروق الشمس وتعيد للبشرة نضارتها، وتجدد خلايا البشرة، كما تعمل على تقشير البشرة وتزيل خلايا الجلد الميت ، وتعمل على توحيد لون البشرة ، وتحمي أيضا من البقع الداكنة ، كما أنه يزيل الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

المكونات:

1/ كوب من الكركديه المغلي.

2/ علبة المكعبات الخاصة بالفريزر.

3/ ماء ورد (اختياري).

الطريقة:

يتم ترك الكركديه حتى يبرد ، ثم يوضع في علبة المكعبات ، ويترك في الفريزر حتى يصبح ثلجاً، وتدلك به البشرة مرتين في اليوم.

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *