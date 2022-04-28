مكعبات الكركديه ..بوتوكس طبيعي لبشرة خالية من التجاعيد!

تعتبر مكعبات الكركدية للبشرة من أفضل وأجمل الوصفات التجميلية التي ينصح باستخدامها للبشرة ، لأنها تزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر بالوجه سريعا كالبوتوكس والفيلر، وتزيل حروق الشمس وتعيد للبشرة نضارتها، وتجدد خلايا البشرة، كما تعمل على تقشير البشرة وتزيل خلايا الجلد الميت ، وتعمل على توحيد لون البشرة ، وتحمي أيضا من البقع الداكنة ، كما أنه يزيل الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.
المكونات:
1/ كوب من الكركديه المغلي.
2/ علبة المكعبات الخاصة بالفريزر.
3/ ماء ورد (اختياري).
الطريقة:
يتم ترك الكركديه حتى يبرد ، ثم يوضع في علبة المكعبات ، ويترك في الفريزر حتى يصبح ثلجاً، وتدلك به البشرة مرتين في اليوم.