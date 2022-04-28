طريقة عمل شوربة الفطر الكريمية بالحليب

لمحبي الشوربات الدافئة الكريمية مع نكهة المشروم او الفطر تلك هي الوصفة المنشودة

المقادير اللازمة

300 جرام فطر

بصلة

2 ملاعق كبيرة دقيق

1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة

2 ملاعق كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

فلفل أسود

ملح

جوزة الطيب

طريقة العمل

قطعي الفطر

قومي بطهي الفطر في مقلاة بدون زيت حتى يطلق الماء منه

نقطع البصل إلى مكعبات ونضيف الزيت إلى القدر ونقلي الفطر والبصل

نضيف الدقيق ونطهو حتى تنبعث منه رائحة الدقيق

أضيفي حوالي لتر من الماء المغلي وقلبي باستمرار

عندما تبدأ في الغليان أضيفي الحليب وقللي الحرارة

أضيفي البهارات في هذه المرحلة

ثم تقدم