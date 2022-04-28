المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الفطر الكريمية بالحليب

نيفين عباسaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الشوربات الدافئة الكريمية مع نكهة المشروم او الفطر تلك هي الوصفة المنشودة

المقادير اللازمة
300 جرام فطر
بصلة
2 ملاعق كبيرة دقيق
1 كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة
2 ملاعق كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة زيت نباتي
فلفل أسود
ملح
جوزة الطيب

طريقة العمل
قطعي الفطر
قومي بطهي الفطر في مقلاة بدون زيت حتى يطلق الماء منه
نقطع البصل إلى مكعبات ونضيف الزيت إلى القدر ونقلي الفطر والبصل
نضيف الدقيق ونطهو حتى تنبعث منه رائحة الدقيق
أضيفي حوالي لتر من الماء المغلي وقلبي باستمرار
عندما تبدأ في الغليان أضيفي الحليب وقللي الحرارة
أضيفي البهارات في هذه المرحلة
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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