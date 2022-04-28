طريقة عمل الدجاج بصلصة الباربكيو

من أفضل وصفات الدجاج المدخنة علي الإطلاق
المقادير اللازمة
للتتبيلة
500 جم صدر دجاج
4 ملاعق كبيرة حليب
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1-2 فص ثوم مبشور
ملح وفلفل أسود وفلفل حار
فطر
فلفل أخضر حلو
1 كوب من صلصة الشواء
طريقة العمل
يقطع الدجاج شرائح
يضاف الحليب وزيت الزيتون والثوم المبشور والملح والبهارات ويخلط جيدا
قومي بتغطيته واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة
قطعي الفلفل
قطعي الفطر إلى شرائح
في مقلاة ساخنة يوضع الدجاج
عندما يبدأ الدجاج في تغيير لونه يضاف القليل من زيت الزيتون ثم يضاف الفطر .
عندما ينضج الفطر يضاف إليه الفلفل ويقلى
تسكب صلصة الباربكيو وتخلط جيدًا
ترفع عن الموقد
أضيفي الملح والفلفل إذا لزم الأمر ويقدم