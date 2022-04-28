المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج بصلصة الباربكيو

نيفين عباسaccess_time27 / رمضان / 1443 هـ      28 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

من أفضل وصفات الدجاج المدخنة علي الإطلاق

المقادير اللازمة

للتتبيلة
500 جم صدر دجاج
4 ملاعق كبيرة حليب
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1-2 فص ثوم مبشور
ملح وفلفل أسود وفلفل حار
فطر
فلفل أخضر حلو
1 كوب من صلصة الشواء

طريقة العمل

يقطع الدجاج شرائح
يضاف الحليب وزيت الزيتون والثوم المبشور والملح والبهارات ويخلط جيدا
قومي بتغطيته واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة
قطعي الفلفل
قطعي الفطر إلى شرائح
في مقلاة ساخنة يوضع الدجاج
عندما يبدأ الدجاج في تغيير لونه يضاف القليل من زيت الزيتون ثم يضاف الفطر .
عندما ينضج الفطر يضاف إليه الفلفل ويقلى
تسكب صلصة الباربكيو وتخلط جيدًا
ترفع عن الموقد
أضيفي الملح والفلفل إذا لزم الأمر ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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