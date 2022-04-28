طريقة عمل الدجاج بصلصة الباربكيو

من أفضل وصفات الدجاج المدخنة علي الإطلاق

المقادير اللازمة

للتتبيلة

500 جم صدر دجاج

4 ملاعق كبيرة حليب

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1-2 فص ثوم مبشور

ملح وفلفل أسود وفلفل حار

فطر

فلفل أخضر حلو

1 كوب من صلصة الشواء

طريقة العمل

يقطع الدجاج شرائح

يضاف الحليب وزيت الزيتون والثوم المبشور والملح والبهارات ويخلط جيدا

قومي بتغطيته واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 1-2 ساعة

قطعي الفلفل

قطعي الفطر إلى شرائح

في مقلاة ساخنة يوضع الدجاج

عندما يبدأ الدجاج في تغيير لونه يضاف القليل من زيت الزيتون ثم يضاف الفطر .

عندما ينضج الفطر يضاف إليه الفلفل ويقلى

تسكب صلصة الباربكيو وتخلط جيدًا

ترفع عن الموقد

أضيفي الملح والفلفل إذا لزم الأمر ويقدم