شاهد: ليفربول يهزم فياريال في نصف نهائي الأبطال

انتصر ليفربول 2-0 أمام فياريال الإسباني سهرة الأربعاء 27 أبريل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أقيمت في معقل الريدز “أنفيلد”.

وأمام نحو 51 ألف مشجّع في المدرجات، واصل ليفربول سلسلة نتائجه القوية ووضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في آخر 4 سنوات.

مدافع فياريال، الإكوادوري بيرفيس أستوبينان، سجّل بالخطأ في مرماه مطلع الشوط الثاني، وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأصبح ماني (30 عامًا) أكبر هدّاف إفريقي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا مناصفة مع الإيفواري السابق ديديه دروغبا ولكل منهما 14 هدفًا.

فيما أكمل ليفربول نتائجة الإيجابية في “أنفيلد” خلال الدور نصف النهائي من المسابقات الأوروبية، بانتصاره 10 مرات وتعادله مرتين من دون خسائر.

تحين موقعة الإياب في ملعب فياريال “لا سيراميكا” يوم الثلاثاء المقبل 3 مايو، ويكفي ليفربول الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف للتأهل.

ساديو ماني يهز شباك فياريال ويشعل المباراة ! 🔥⚽️ ليفربول 2⃣ – 0⃣ فياريال#دوري_أبطال_أوروبا #ليفربول_فياريال pic.twitter.com/KTmmhWkJc4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2022

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