شاهد: بولونيا يُسقط الإنتر ويهدي ميلان الصدارة

انهزم حامل اللقب إنتر ميلان في ملعب بولونيا “ريناتو ديلارا” بنتيجة 1-2 أمسية الأربعاء 27 أبريل وأهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم “Serie A”.

جمعت المباراة بين بولونيا وإنتر ميلان لحساب إحدى مؤجلات الأسبوع الـ20 من المسابقة، وأدراها تحكيميًا الحكم الإيطالي دانييلي دوفيري.

توقف رصيد إنتر ميلان عند 72 نقطة في وصافة لائحة الترتيب خلف المتصدر ميلان (74) قبل 4 جولات من نهاية الموسم في الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان كان الباديء بالتسجيل عبر الكرواتي إيفان بيريسيتش بالدقيقة 3، وعادل الصربي ماركو أرناوتوفيتش النتيجة لبولونيا في الدقيقة 29.

وظل التعادل مسيطرًا حتّى أحرز البديل الإيطالي نيكولا سانسوني هدف الانتصار لبولونيا في الدقيقة 81، بعد 3 دقائق فقط من نزوله للملعب.

وباتت مهمة إنتر ميلان صعبة للاحتفاظ بلقبه، إذ يكفي ميلان الفوز في المباريات الـ4 المتبقية لحصد الدوري الأيطالي لأول مرة منذ 10 أعوام.