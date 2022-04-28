تعرف على فوائد الكمثري للجهاز الهضمي والقلب

الكمثرى (Pear) هي ثمرة ذات تركيز عال من الألياف، وهي غنية بمضادات الأكسدة المهمة مثل الفلافونويد (Flavonoid) والألياف الغذائية.

ويساعد تناول الكمثرى على فقدان الوزن ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب إذا تم تناولها كجزء من نظام غذائي صحي شامل، وتشمل فوائد الكمثرى الصحية قدرتها على المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين الهضم وصحة القلب وتنظيم مستويات السوائل في الجسم، وتقليل ضغط الدم.

كما تزيد الكمثرى من القدرة المعرفية، وتحفز التئام الجروح وإصلاح الأنسجة وقد تساعد في الوقاية من السرطان، إليك شرح مفصل عن أهم فوائد الكمثرى.



صحة القلب

تعتبر فاكهة الكمثرى مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، مما يعني أنه قد يكون لها تأثير كبير على صحة القلب، إذ أن البوتاسيوم معروف أنه موسع للأوعية، وهذا يعني أنه يخفض ضغط الدم، مما يقلل من الضغط على الجهاز القلبي الوعائي بأكمله ويجعل من الصعب حدوث الجلطات أو إلحاق الأذى.

علاوة على ذلك، فإنه يزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم، مما يعزز وظائف أعضاء الجسم المختلفة، ويرتبط انخفاض ضغط الدم أيضًا باحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل: تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى أن الكمثرى غنية بالألياف الغذائية، وقد تبين أن زيادة تناول الألياف يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

فقدان الوزن

إن الكمثرى هي واحدة من الفاكهة التي تميزت باحتوائها على عدد قليل من السعرات الحرارية، كما أن متوسط ​​الكمثرى يحتوي على ما يزيد قليلًا عن 100 سعرة حرارية، ومع ذلك فإن المكملات الغذائية التي تمنحها هائلة، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف التي تحفز على الشعور بالشبع لفترة أطول.

لذا غالبًا ما يلجأ الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم إلى الكمثرى، كما ارتبط زيادة تناول الألياف مع فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وهذه من إحدى فوائد الكمثرى.

الجهاز الهضمي

الفواكه مثل الكمثرى هي مصادر غنية بالألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، فمعظم الألياف الموجودة في الكمثرى عبارة عن عديد السكاريد غير القابل للذوبان (NSP)، وهذه الألياف تجمع المواد الغذائية مما يسهل مرور الطعام عبر الأمعاء.

علاوة على ذلك، فإنها تحفز إفراز العصارة الهضمية، كما أنها تنظم حركة الأمعاء وتقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك وكذلك الإسهال، والألياف الموجود في الكمثرى تحمي القولون وتساعد على امتصاص الماء في القولون.

إن تناول نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والألياف التي من الممكن أن تقلل الضغط والالتهاب في القولون.

تعزيز المناعة

الكمثرى غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج الذي يحارب الأمراض والحالات المختلفة داخل الجسم، ويعتبر فيتامين ج مفيد لتحفيزإنتاج خلايا الدم البيضاء، كما أنه معروف بقدرته على تعزيز الجهاز المناعي، مما يساعد في القضاء على بعض الحالات الصحية مثل: نزلات البرد، والإنفلونزا، وأمراض خفيفة أخرى.

تقليل الالتهاب

يمكن للمكونات المضادة للأكسدة والفلافونويد الموجودة في الكمثرى أن تحدث تأثيرات مضادة للالتهابات في الجسم، مما يقلل من الألم المرتبط بالالتهاب، وهذا قد يشمل الحد من أعرا التهاب المفاصل، والحالات الروماتيزمية، والنقرس، والحالات المماثلة.

العناية بالبشرة والشعر

الكمثرى غنية بفيتامين أ والتي تعمل كمضادات للأكسدة، وتشارك في عدد من ردود الفعل الأنزيمية ووظائف الأعضاء، كما يمكنها أن تقلل من آثار الشيخوخة على الجلد مثل التجاعيد والبقع العمرية، وكذلك بمقدورها أن تقلل من تساقط الشعر، والتنكس البقعي، وإعتام عدسة العين، والعديد من الحالات الأخرى المرتبطة بعملية الشيخوخة.

مضاد للسرطان

تحتوي الكمثرى على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين ج و ك والنحاس، وهذه المواد الكيميائية تزيل الجذور الحرة، وتحمي الخلايا من الضرر الذي يمكن أن تسببه، وبهذا تكمن أهمية فوائد الكمثرى في هذه الحالة.

يتم الإشادة بمضادات الأكسدة في المقام الأول لأنشطتها المضادة للسرطان، وقد تم ربط الكمثرى كونها غنية بمضادات الأكسدة بالوقاية والحد من الإصابة بالسرطان، ووجد أن ثمار مثل الكمثرى قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.