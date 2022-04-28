تطوير طابعات ثلاثية الأبعاد

أعلنت شركة “ألماز أنتيي” الروسية أنها تعمل على تطوير جيل جديد من الطابعات الثلاثية الأبعاد لتطوير القدرات الصناعية للبلاد، وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة “بدأ مصنع Obukhov التابع لشركتنا بتطوير جيل جديد من الطابعات الثلاثية الأبعاد التي ستستخدم في المجالات الصناعية، هذه الطابعات ستعتمد على المواد الأولية المصنعة محليا والتي ستغنينا عن المواد الأجنبية المستوردة”.

ووفقا لما ذكره موقع “RT”، أشار البيان إلى أن الطابعات الجديدة ستستخدم في مجالات إنشاء قوالب رملية تستعمل في صب القطع المعقدة التي تدخل في الصناعات المختلفة، ومن المفترض أن يتم تسليم أول دفعة من هذه الطابعات لعملاء المصنع نهاية العام الجاري.

كما أنه إضافة إلى الطابعات المذكورة سيعمل مصنع Obukhov الروسي أيضا على إنتاج أجهزة معدة لتصنيع المواد التي تدخل في تركيبها مساحيق المعادن ومساحيق مواد أخرى، وهذه المواد ستحل محل المواد التي تستوردها روسيا للصناعة، وستقسم هذه الأجهزة لنوعين: أجهزة مخصصة لعمليات الإنتاج التجربيي والصغير، وأجهزة تعتمد على المعادن المعاد تدويرها ستستعمل مع الصناعات الثقيلة.