النوم الكافي وشرب المياه طريقك لتفتيح البشرة

البشرة الفاتحة والخالية من العيوب هي حلم تحلم به العديد من الفتيات، ويمكن أن تساعد العديد من الطرق الطبيعية في تفتيح وترطيب البشرة بشكل كبير، نشاركك بعض النصائح لتفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي.

أفضل الطرق لتفتيح البشرة

الحصول على قسط كافِ من النوم

من الصحيح أن قلة النوم يمكن أن تعبث ببشرتك ووجهك لأن جسمك يحتاج من 7 إلى 9 ساعات من النوم، تحتاج إلى منح جسمك وقتًا كافيًا للراحة لإخراج التوهج الداخلي، أثناء النوم ، يعزز جسمك تدفق الدم إلى الجلد مما يعني أنك تستيقظ بتوهج صحي.

شرب كمية كافية من الماء

يجب أن تشرب كميات كافية من الماء للحصول على بشرة رطبة ومتألقة. يجب أن تشرب ما لا يقل عن 8 أونصات أي لترين من الماء في اليوم للحفاظ على رطوبة جسمك، شرب الكثير من الماء سيحسن نسيج ومظهر بشرتك عن طريق طرد السموم.

دلكي وجهك بزيت الزيتون والعسل

لتفتيح لون بشرتك ، دلكي بشرتك يوميًا بزيت الزيتون والعسل، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل ودلكيه على بشرتك لبضع دقائق، إذا كانت بشرتك دهنية ، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون، سوف يمنحك هذا العلاج المنزلي بشرة أكثر إشراقًا.