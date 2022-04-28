الشعور الدائم بالجوع دليل احتياجك للدهون!

3 علامات تدل على أنك بحاجة إلى مزيد من الدهون في نظامك الغذائي وذلك لأن الكثيرين يقومون بالتخلى عن تناول الدهون تماما من وجباتهم الغذائية، فيما يستهلك البعض الآخر ببساطة النوع الخاطئ من الدهون، والذي يمكن أن يسهم في حدوث مشاكل صحية مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع الكوليسترول، وحتى مرض السكري.

وفقا لموقع india تعد أحماض أوميجا 3 من الدهنية الصحية فعالة للوقاية من الاكتئاب إليك علامات تدل على أنك بحاجة إلى مزيد منها.

1. الشعور المستمر بالجوع

إذا كنت تشعر بالغثيان خلال ساعة أو ساعتين من تناول وجبة طعامك، فتحقق مما إذا كنت تتجاهل حاجة جسمك للدهون.

أظهرت الأبحاث أن القليل من الدهون الغذائية يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع وتنظيم شهيتك. كما أظهرت الدراسة أن أنواعًا معينة من الدهون أكثر إشباعًا من غيرها.

وجد الباحثون أن الوجبات الغنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (الأسماك الزيتية ، الجوز ، التوفو) أو الأحماض الدهنية المشبعة (الزبدة ، السمن) أكثر إشباعًا من تلك التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ( الأفوكادو ، زيت الزيتون ، زبدة الفول السوداني).

ومع ذلك ، توصي جمعية القلب الأمريكية بالحصول على مزيج جيد من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة لجني أكبر كم من الفوائد الصحية ، مع الحد من الأحماض الدهنية المشبعة إلى 7٪ فقط من إجمالي السعرات الحرارية.

2. لديك مشكلة في التركيز

نظرًا لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية تتركز بشكل كبير في الدماغ ، فإنها تعتبر ضرورية للذاكرة والأداء العقلي.

تساعد الدهون الغذائية على بناء أغشية الخلايا في الدماغ ،ونقل الرسائل إلى الدماغ بشكل أسرع. ومن المهم أيضًا تحقيق التوازن بين تناول أوميجا 3 وأوميجا 6 عندما يتعلق الأمر بوظيفة الدماغ الفعالة.

3. مشاكل في الرؤية مع تقدمك في العمر

يعد التنكس البقعي السبب الرئيسي للعمى في العالم و تساعد أحماض الدهنية الأساسية في علاج الجلوكوما ، وهو سبب كبير آخر لضعف البصر في الولايات المتحدة.

ستقلل أيضًا من خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين ، حيث أظهرت الدراسات أن إضافة أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في أعراض التهاب الجفن وحالات جفاف العين الأخرى.