أمراض القلب يمكن التنبؤ بها من خلال قاع العين عبر هذه الطريقة

أمراض القلب ضمن الأخطار التي تهدد الملايين لكن هناك أمور تمكن من معرفة حال القلب بينها ما أعلنته دراسة.

والدراسة أوردها المكتب الإعلامي لجامعة سيتشينوف الطبية، عبى علماء الجامعة.

من المقرر انهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية استنادا إلى صور قاع العين.

ويشير بيان المكتب، إلى الابتكارات العلمية لجامعة سيتشينوف الطبية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبرامج التعليم الآلي، التي ستسمح للأطباء مستقبلا بالتنبؤ بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية بدقة.

وهذه تصل إلى 100 بالمئة، استنادا إلى صور قاع العين.

ويضيف مصدر في المكتب الإعلامي، هذه التكنولوجيا ستكون متاحة للخبراء والأطباء في غضون 5-7 أعوام.

وقاع العين في الواقع، هو المكان الوحيد في الجسم الذي يسمح للأطباء بتقييم حالة الأوعية الدموية الشعرية.

لذلك فإن استخدام الذكاء الاصطناعي وبرنامج التعليم الآلي في تحليل التشوهات الحاصلة في صور قاع العين، سيسمح بالتنبؤ بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية بدقة عالية.

ويعتبى تحليل قاع العين أحد طرق التشخيص التي يمكن استخدامها بسهولة.

والمنصة مرتبطة بخوارزمية للتنبؤ تصل دقتها إلى 99 بالمئة، ونستمر في اختبارها للوصول إلى مستوى أعلى لدقة التنبؤ.