المحليات

مواجهة مخلفات السيول بالباحة

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1443 هـ      27 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة- البلاد

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة مخلفات الأمطار والسيول ، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بمسح كامل على الطرق الرئيسة بالمنطقة ، وكذلك الطرق المؤدية إلى القطاع التهامي للتأكد من سلامتها أمام المركبات ، مع استمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ لاسمح الله .

جاء ذلك خلال متابعة سموه للأجواء الماطرة التي شهدتها منطقة الباحة وعدد من محافظاتها أمس , حاثاً المواطنين وزائري منطقة الباحة على أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون بعبور المواقع الخطرة حفاظا على سلامتهم ، داعيا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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