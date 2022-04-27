الرياضة سحب قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

جدة- البلاد سحبت قرعة البطولة الثانية لكرة القدم الشاطئية التي يستضيفها الاتحاد السعودي خلال الفترة من 16 إلى 21 مايو المقبل. وجرى خلال القرعة، توزيع المنتخبات الـ7 المشاركة وهي : السعودية، الإمارات، لبنان، فلسطين، البحرين، الكويت، عُمان، على مجموعتين. مجموعة الأخضر السعودي ترأس المنتخب السعودي المضيف المجموعة الثانية التي ضمت بجواره منتخبي البحرين وفلسطين، فيما جاءت منتخبات الإمارات والكويت ولبنان وعُمان بالمجموعة الأولى. وتلعب كل مجموعة مبارياتها على نظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية، وبالمقابل ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل لقبل النهائي على تحديد المراكز من 5 إلى 7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة. مباريات اليوم الأول بحسب جدول المباريات تُقام في اليوم الأول، ثلاث مباريات تجمع الإمارات وعُمان عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، تليها عند السادسة والنصف مباراة الكويت ولبنان وثم تلعب فلسطين أمام السعودية عند الثامنة مساءً. يُذكر أن البطولة تُقام ضمن اتفاقية التعاون المشتركة الموقعة بين اتحاد غرب آسيا المنظمة العالمية لكرة القدم الشاطئية BSWW التي تتضمن كذلك عقد المزيد من النشاطات سواءً التنافسية أو الإدارية.