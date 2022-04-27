دعم الأسر المنتجة لإنشاء المشاريع الصغيرة

جدة ـ البلاد

تواصل الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة القيام بالدور المنوط بها وترجمة ذلك على دنيا الواقع فضلا عن مساعدات المحتاجين وتفعيل برامج الأسر المنتجة وتمكنيها من تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس ثقافة الإنتاج المحلي باستثمار طاقاتهم ودعم مشاريعهم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومؤخرا أطلقت جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية، برنامج “فكرة ومشروع 2″، ويستمر حتى نهاية عام 2022، ضمن مشروع يهتم بنقل الأسر من منتجة إلى ريادة الأعمال.

ويعتبر الهدف الرئيسي من البرنامج تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة، والوصول إلى النجاح المجتمعي لهم، عن طريق تقديم الدعم المطلوب للأفكار، بالإضافة إلى تسيير كافة العقبات التي تقف أمام المشروعات الصغيرة.



المدير التنفيذي لجمعية ود الخيرية “روان الغامدي” أوضحت لـ” البلاد ” إن “هناك نسبة 30 ٪ من الأسر تحتاج إلى تأسيس مشاريع صغيرة تحافظ لهم على تحقيق دخل مُستمر، وتضمن لهم الاستقرار، وهو ما تهتم به فكرة المشروع، الذي سوف ينقل الأسر الصغيرة إلى مصاف رواد الأعمال”.

لافتة إلى أن البرنامج يتولى عمل الدورات التدريبة ستركز على طريقة تنمية المشاريع الصغيرة وتسليط الضوء عليها، بجانب رفع مستوى قدرات ومهارات الأسر المُنتجة، بالتوجيه والإرشاد اللازم . واستطردت إن المشروع يمر بعدة مراحل بداية من عمليات الترشيح والمقابلات الأولية، واختبار تحديد الميول، مرورًا ببرنامج تدريبي ريادي متكامل وجلسات استشارية ولقاءات مع رواد أعمال ملهمين، وانتهاءً بتخريج نماذج عمل ومشاريع مصاغة جاهزة للتنفيذ. ويُقدم المشروع مكافأة تحفيزية للبدء ببناء الخطة التشغيلية، وتحليل المعنيين وأصحاب المصلحة، وتوقيع الشراكات وربط المرشحين ببنك التنمية الاجتماعية.