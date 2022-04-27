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تعزيز المحتوى الثقافي المرتبط بالأوقاف

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1443 هـ      27 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ البلاد

وقعت دارة الملك عبدالعزيز أمس, اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في عددٍ من المجالات التي تخدم وتعزز جوانب عمل الجهتين، وذلك على هامش حفل اختتام فعاليات النسخة الثانية من ملتقى خط الوحيين الشريفين, وضمن جهود الدارة في مدِّ شراكاتها العلمية والثقافية والاجتماعية مع المؤسسات الوطنية.

ووقع الاتفاقية ممثلًا لدارة الملك عبدالعزيز معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، فيما وقع عن الهيئة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وذلك في مقر دارة الملك عبدالعزيز بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتهدف المذكرة للتعاون المشترك في دراسة عدد من المشاريع ذات العلاقة بالمحتوى الثقافي والفني والتاريخي والحضاري المرتبط بالأوقاف، للعناية بها وتطويرها، فيما يشتمل نطاق التعاون على دراسة مشروع “العناية بالمواد التاريخية”، ومشروع “مكتبة جامع بن عباس”، ومشروع “المكتبات الأهلية الوقفية بالمدينة المنورة”، ومشروع “موسوعة أوقاف المملكة العربية السعودية، وأوقاف الحرمين في العالم”، ومشروع “المكتبات الوقفية بمكة المكرمة”.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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