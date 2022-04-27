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المصلون يؤدون صلاة التهجد لليلة السادس والعشرين من شهر رمضان

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1443 هـ      27 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وتنظيمات ميسرة وبالتعاون مع الجهات المشاركة في المسجد الحرام، أدى المصلون صلاة التهجد لليلة السادي والعشرين من شهر رمضان المبارك , وبمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام .

و أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة في التسليمتان الأخيرة .

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالمسجد الحرام وساحاته وادواره , وسط اجواء ايمانية وصحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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