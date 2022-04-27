التوت العلاج السحري لهذه الأخطار.. هذا ما يفعله للسرطان

التوت يعد من أصح الفواكه التي يمكن تناولها.

ويرى الأطباء وخبراء الصحة، أن هناك الكثير من فوائده تجعله من بين الفواكه الأكثر صحة على وجه الأرض.

فهذه الثمار لذيذة ومغذية وتوفر عددًا من الفوائد الصحية الرائعة.

إذ يتكون من مجموعة من العناصر الغذائية الرائعة التي تمنح جسم الإنسان العديد من الفوائد.

فوائد التوت لجسم الإنسان

وهناك مجموعة من فوائد التوت التي يمنحها لجسم الإنسان، وتعتبر سببًا وجيهًا لإدراجه في أي نظام غذائي.

وذلك بحسب ما ذكر موقع «هيلث لاين»:

المساعدة في محاربة الالتهاب

التوت يتمتع بسمات قوية مضادة للالتهابات، غالبا ما يُصاب الإنسان بأنماط من الالتهاب المفرط طويل الأمد.

وذلك بسبب زيادة الإجهاد وعدم كفاية النشاط البدني وخيارات الطعام غير الصحية.

ويُعتقد أن هذا النوع من الالتهاب المزمن يساهم في حالات مثل مرض السكري وأمراض القلب والسمنة.

وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت قد تساعد في تقليل علامات الالتهاب.

وأيضا يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول في الدم

التوت غذاء صحي للقلب.

المساعدة في الحماية من السرطان

العديد من مضادات الأكسدة الموجودة في التوت، بما في ذلك الأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك والريسفيراترول.

ربما تخفض احتمالية المعاناة من السرطان.

وتحديدا تؤكد الدراسات على أن التوت بمنع الإصابة بسرطانات عديدة مثل المريء والفم والثدي والقولون.

بالإضافة إلى أنه يتميز بقدرته على الوقاية من سرطان الكبد.