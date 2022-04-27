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إحباط تهريب (197,570) قرص إمفيتامين بمدينة الرياض

صحيفة البلادaccess_time26 / رمضان / 1443 هـ      27 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

صَرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (197,570) قرص إمفيتامين مخدِّر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية السورية ومواطن بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع الجهازين النظيرين في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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