إحباط تهريب (197,570) قرص إمفيتامين بمدينة الرياض

الرياض : البلاد

صَرَّحَ المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (197,570) قرص إمفيتامين مخدِّر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية السورية ومواطن بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع الجهازين النظيرين في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.