120 من ذوي الهمم يشاركون في لقاء رمضان الخير

الدمام ــ حمود الزهراني

استعرضت مدير فرع الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية أروى بنت احمد الدوسري أبرز المبادرات والخدمات التي قدمها فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية لفئة الصم وضعاف السمع ومن ذلك توفير السماعات الطبية مجاناً، وإعانة مالية للصم وضعاف السمع، واصدار بطاقة إثبات الإعاقة ، وكذلك صرف إعانة مالية للمقبلين على الزواج، وكذلك دورات تطويرية للصم وضعاف السمع في مختلف المجالات، إلى جانب تنظيم دورات للأشخاص السامعين في لغة الإشارة.

وأكدت في لقاء نظمته الجمعية بعنوان رمضان الخير بمشاركة ١٢٠ من ذوي الإعاقة السمعية بأن الجمعية سعت إلى توظيف ذوي الإعاقة السمعية مشيرة إلى أن من ضمن برامج الجمعية العمل على تشجيع التطوع والمشاركة في العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة على مستوى المنطقة والمملكة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات لتوظيف الأشخاص الصم وضعاف السمع وتمكينهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم، وكان لها العديد من المبادرات التي تشكر عليها. وأضافت الدوسري بأن الجمعية دأبت على خدمة وتطوير الصم وضعاف السمع في المنطقة الشرقية الذين هم جزء لا يتجزأ من المجتمع ، وكانت لها جهود كبيرة في التوعية بالصم وضعاف السمع وثقافتهم ولغة الإشارة.

والمحت ان “رؤية المملكة 2030” تؤكد على تفعيل خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة نموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم وإندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق ذلك. يذكر أن البرنامج تضمن العديد من الفقرات منها تنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا وكذلك محاضرة توعوية وتكريم الداعمين والشركاء لبرامج ومبادرات الجمعية.