وجبة الفواكه الصيفية تساعدك في إنقاص الوزن

في حين أن الحرارة قد تدفعك إلى تناول المشروبات الباردة وتناول الآيس كريم، فإن تناول الوجبات الخفيفة من الفاكهة هو أفضل وسيلة لترطيب الجسم، حيث إن الفاكهة غنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، وهي ليست مفيدة فقط لصحتك الجسدية، ولكن أيضًا لصحتك العقلية، بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية بشكل عام، مما يجعلها فعالة في إنقاص الوزن فيما يلي قائمة بفاكهة الصيف الرائعة لفقدان الوزن.
الخوخ
إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة لذيذة وجميلة المظهر ، فإن الخوخ هو ثمارك المفضلة فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية الحيوية تحتوي حوالي 100 جرام من الخوخ على 39 سعرة حرارية ولا تحتوي على دهون مشبعة، وهذا هو سبب كونها رائعة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.
البطيخ
100 جرام بطيخ يحتوي على حوالي 30 سعرة حرارية و91٪ ماء لذلك فهي فاكهة مرطبة للغاية ومصدر جيد لفيتامين C والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين B5 وفيتامين A ، مما يجعلها واحدة من أفضل الفواكه التي يجب تناولها إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.