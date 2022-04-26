صحة و عافية كيف يمكنك حماية أطفالك من فيروس التهاب الكبد الغامض؟

تسببت حالات التهاب الكبد الغامضة لدى الأطفال في حيرة وقلق المسؤولين الصحيين في جميع دول العالم، وعن سبب تفشي هذا الفيروس قالت ميشيل إم كيلي أستاذة مساعدة في كلية “إم لويز فيتزباتريك” الأمريكية للتمريض: “المنطق يقودنا إلى الاعتقاد بأن السبب هو إما نوع آخر من التعرض لفيروس لم يتم تحديده بعد، أو التعرض لمادة تسبب ضعف الكبد “، وفقا لما ورد في موقع هيلث لاين الطبي. وعن الأعراض الأكثر شيوعا لالتهاب الكبد الحاد هي ألم شديد في البطن ، حمى، بول داكن اللون ، براز فاتح اللون ، القئ ، واليرقان (اصفرار لون الجلد والعينين). كيفية منع العدوى الفيروسية: 1/ الاتصال الشخصي الوثيق عن طريق الهواء والسعال والعطس ولمس سطح مصاب ثم لمس الفم أو العينين ، ملامسة البراز ، كما قد يحدث أثناء تغيير الحفاضات. لذا يفضل غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بايد غير مغسولة ، وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص مريض.