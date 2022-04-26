صحة و عافية “كعك العيد” بالرغم من فوائده ..لكن تجنب الإفراط في تناوله!

يعد كعك العيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم ، فهو يحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وفيتامين هـ ومضادات الاكسدة التي تواجه أمراض القلب وتصلب الشرايين ، لكن يجب الحذر وعدم الإفراط في تناوله نظرا لما يسببه من انتفاخ وزيادة في الوزن بسبب ارتفاع نسبة الدهون به. فيفضل تناول كعكتين في اليوم على فترات متباعدة، ويفضل أيضا تناول قطعة واحدة فقط من البيتي فور أو الغريبة حتى لا تتراكم الدهون بالجسم. تناول القرفة خلال أيام العيد وتناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم لخفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول وامتصاص الدهون من الجسم، وتحفيز الجهاز الهضمي على عملية الهضم .