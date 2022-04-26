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رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل جدة

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1443 هـ      26 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

وصل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمُر المتحدة، إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ،صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطالله بن زايد الزايد ، وسفير جمهورية القمر المتحدة لدى المملكة الحبيب عباس ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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